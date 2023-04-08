Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında lider Türk Telekom, deplasmanda TOFAŞ'ı 94-91 yendi.

Son çeyreğe 8 sayı geriden giren başkent ekibi, son dakikalardaki etkili oyunuyla maçı kazandı ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can üçüncü çeyrekte diskalifiye edildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Ennis 4, Toure 7, Gray 23, Doyle 23, Manek 16, Emre Tanışan, Tevfik Akdamar, Berke Büyüktuncel 9, Berk Uğurlu 9, Batın Tuna, Tolga Geçim, Bora Satır

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8, Grant 24, Erkan Yılmaz 8, Bouteille 20, Jones 7, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Emircan Koşut, Semih Erden, Berk Demir, Taylor 20, Sestina 7

1. Periyot: 22-22

Devre: 47-47

3. Periyot: 74-66

5 faulle çıkanlar: 33.50 Doyle, 34.49 Toure, 39.53 Berk Uğurlu, 39.59 Ennis (TOFAŞ)

Diskalifiye: 21.46 Erdem Can (Türk Telekom)