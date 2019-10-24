24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasını 5-3 önde geçen TOFAŞ'a, Holloway'ın etkili oyunuyla karşılık veren Rytas, 6. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. Berkan Durmaz ve Berk Uğurlu'dan bulduğu sayılarla skoru lehine çevirerek kalan dakikaları iyi oynayan TOFAŞ, çeyreği 22-21 üstün kapattı.
İkinci çeyrekte pota altında Muhsin Yaşar ile etkili olmaya çalışan TOFAŞ, Mejia'nın da skor katkısıyla 14. dakikayı 31-27 önde geçti. Karşılık basketlerle devam eden çeyrekte, Williams ve Muhaymin Mustafa ile üstünlük sağlayan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 51-47 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe Bairstow'un bireysel performansıyla bulduğu sayılarla başlayan Rytas, 23. dakikada skoru lehine (53-56) çevirdi. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından oyunda daha disiplinli bir görüntüyle dönen TOFAŞ, hücumda Muhsin Yaşar, Phillip ve Mejia ile etkili olunca final periyoduna ev sahibi ekibin 67-62'lik üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyreğe çok hızlı başlayan TOFAŞ, rakibini uyguladığı sert savunmalarla top kayıplarına zorladı ve Muhsin Yaşar ile Barış Ermiş ikilisiyle de hücumda etkili olunca 10-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 77-65. Bu dakikadan itibaren seyircinin desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 91-81 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail),Milos Koljensic (Karadağ),Petros Papapetrou (Yunanistan)
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 11, Berkan Durmaz 9, Phillip 11, Lojeski 9, Williams 16, Berk Uğurlu 6, Barış Ermiş 10, Mejia 5, Bora Satır, Muhsin Yaşar 14
Rytas: Holloway 20, Cruz 17, Echodas 2, Bairstow 11, Butkevicius 9, Sirvydis 7, Bickauskis 3, Girdziunas 2, Bendzius 8, Blazevic 2, Kairys
1. Periyot: 22-21
Devre: 51-47
3. Periyot: 67-62
Beş faulle çıkanlar: 34.19 Muhsin Yaşar (TOFAŞ),36.19 Cruz (Rytas)
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