28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya tempolu başlayarak Berk Uğurlu ve Muhsin Yaşar ile skor üreten TOFAŞ, Phillip'in de devreye girmesiyle 6. dakikayı 12-5 önde geçti. Joventut Badalona, Dimitrijevic'in bireysel performansıyla skora tutunmaya çalışsa da çeyrek, mavi-yeşilli ekibin 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayarak kısa oyuncusu Brown'dan asist ve sayı katkısı alan TOFAŞ, 14. dakikada farkı çift hanelere (30-20) çıkardı. Hem savunmada hem de hücumda Williams'ın devreye girmesiyle oyunda baskısını iyice hissettiren TOFAŞ, yakaladığı 10-0'lık seriyle 15. dakikada farkı 16'ya çıkardı: 36-20. Bu çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren TOFAŞ, soyunma odasına 46-28 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe Brown ve Williams'ın set hücumlarından bulduğu sayılarla hızlı başlayan mavi-yeşilli ekip, 23. dakikada farkı 23 sayıya (53-30) çıkardı. Çeyrek genelinde yaptığı tam saha baskılarla sık sık rakibini zorlama atışlara yönelten TOFAŞ, sabırlı hücumlarla da skor buldu ve final periyoduna 68-50 üstün girdi.
Son çeyrekte farklı önde olmanın rahatlığıyla kontrollü oyununu sürdüren TOFAŞ, maçtan 91-76 galip ayrıldı.
ELAZIĞ DEPREMİ, KOBE BRYANT VE ROBERT ARCHIBLD İÇİN SAYGI DURUŞU
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers ile efsane haline gelen ve helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant ile 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybeden Robert Archibald, maç öncesinde unutulmadı.
Depremde hayatını kaybedenler ile eski basketbolcular için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan),Sergio Silva (Portekiz),Sebastien Clivaz (İsviçre)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 4, White 5, Mejia 8, Phillip 4, Muhsin Yaşar 14, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 6, Brown 20, Lojeski 8, Williams 20
JoventutBadalona: Xabi 9, Prepelic 3, Omic 9, Zagars, Harangody 15, Dimitrijevic 15, Buford 8, Parra 2, Morgan 12, Ventura 3
1. Periyot: 17-15
Devre: 46-28
3. Periyot: 68-50
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