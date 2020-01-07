07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmanın ilk sayısını Dario'nun üç sayılık isabetiyle bulan Unicaja Malaga'ya, Phillip ve Lojeski'nin sayılarıyla karşılık veren TOFAŞ, 4. dakikayı 10-6 üstün geçti. Özellikle Phillip'in asist ve sayılarıyla oyun kontrolünü eline geçirmeye çalışan Bursa temsilcisi, 7. dakikayı 17-13'lük skorla kapatsa da Thompson ve Toupane ile baskıyı kıran Unicaja Malaga, 8. dakikanın içinde durumu lehine çevirdi: 19-20. Bu dakikada başantrenör Orhun Ene tarafından alınan molanın ardından oyuna daha enerjik dönen TOFAŞ, Williams ve Phillip ile skor üretti ve çeyreği 26-22 üstün tamamladı.
İkinci periyota hızlı başlayarak Thompson ile pota altında üst üste sayılar bulan Unicaja Malaga, 13. dakikada tekrar öne geçti: 32-30. Özellikle iki takımının birbirine uyguladığı sert savunmaların dikkat çektiği çeyrekte set hücumlarını Jojeski, Phillip ve Williams üçlüsüyle iyi değerlendiren TOFAŞ İspanyol rakibi karşısında soyunma odasına 48-44 galip gitti.
Üçüncü çeyreğe Lojeski'nin turnikesiyle başlayarak farkı 7'e çıkaran (51-44) TOFAŞ'a, konuk ekip Fernandez'ın serbest atışları ve Thompson'un hızlı hücumuyla karşılık verse de 23. dakika Bursa temsilcisinin 53-52'lik üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek genelinde iki takımda kontrollü oyunlarını sürdürse de özellikle kısa oyuncularıyla oyuna daha hakim bir görüntü oluşturan TOFAŞ, final periyotuna 71-63 önde girdi.
Son çeyreğe boyalı alandan Williams'ın basketiyle başlayan TOFAŞ, farkı çift hanelere (73-63) çıkardı. Genç oyuncusu Berk Uğurlu'nun da devreye girmesiyle dış atışlardan sayılar bulan ev sahibi ekip, maçın 34. dakikasına kadar farkı korumayı başardı: 81-70. Bu dakikadan itibaren TOFAŞ'a yoğun bir baskı kuran Unicaja Malaga, Gurrero ve Thompson ile adeta yeniden dirildi ve 12-0'lık seriyle maçın bitimine 44 saniye kala skoru lehine çevirdi: 81-82. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından Berk Uğurlu'nun içeriye katedip bulduğu sayıyla TOFAŞ tekrar maça tutundu: 83-82. Son hücumda Unicaja Malaga'yı iyi savunan TOFAŞ, maçtan 84-82 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonya),Igor Dragojevic (Karadağ),Renaud Geller (Belçika)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, White 9, Phillip 17, Lojeski 13, Williams 15, Muhaymin Mustafa 2, Berkan Durmaz 6, Barış Ermiş 7, Muhsin Yaşar 4,
Unicaja Malaga: Fernandez 10, Toupane 4, Brizuela 9, Elegar, Ejim 16, Thompson 20, Diaz 5, Waczynski 8, Guerrero 2, Gerun 8
1. Periyot: 26-22
Devre: 48-44
3. Periyot: 71-63
5 faulle çıkan: 28.41 Brizuela (Unicaja Malaga)
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