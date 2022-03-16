Karşılaşmaya hızlı başlayarak Yiğit Arslan ve Simmons ile sayılar bulan TOFAŞ, 4. dakikayı 12-5 üstün geçti. Nutribullet Treviso takımı aldığı molanın ardından toparlanarak oyuna tekrardan ortak oldu. Jones ve Sokolowski ile art arda sayılar bulan İtaya temsilcisi, 9. dakikada 23-19 öne geçti. Yiğit Arslan'ın son saniyede bulduğu 3 sayılık basketle Bursa temsilcisi, ilk periyot biterken farkı 1'e (22-23) indirdi.
İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Mücadelenin 16. dakikası 30-30 beraberlikle geçildi.Bortolani ve Jones'un çizgi gerisinden sayılar bulması ve TOFAŞ'ın hücumdan eli boş dönmesiyle İtalya temsilcisi 19. dakikada farkı 6 sayıya (35-41) kadar çıkarttı. Ardından Cruz ve Zubcic ile bulduğu sayılarla TOFAŞ soyunma odasına 41-41 beraberlikle girdi.
Üçüncü periyotun başında Cook Ennis ile sayılar bulan TOFAŞ, uzun sürenin arından yeniden öne geçti: 45-44. Karşılıklı basketlerde devam eden periyodu Nutribullet Treviso 58-57 önde tamamladı.
Karşılıklı basketler sonrası müsabakanın normal süresi 72-72 eşitlikle sona erdi.
Maçın uzatma bölümünde Ennis ve Cruz ile çizgi gerisinden, Zubcic ile de pota altından sayılar bulan TOFAŞ, taraftarının da desteğiyle İtalya temsilcisini 82-80 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya) Josip Jurcevic (Hırvatistan)
TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Zubcic 17, Shepherd 5, Ennis 16, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 11, Cruz 10, Simmons 12, Cook 2, Muhsin Yaşar 3, Zukauskas
Nutribullet Treviso: Vettori 3, Bortolani 21, Imbro 5, Chillo 8, Sims 4, Sokolowski 18, Dimsa 7, Jones 10, Akele 4
1. Periyot: 22-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 57-58
Normal süre: 72-72
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!