Karşılaşmaya hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, Henry'nin üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerle 2. dakikayı 9-2 önde geçti. Taylor ve Metecan Birsen ile 5. dakikada farkı çift hanelere (4-15) çıkaran İzmir temsilcisi, yüksek yüzdelerle dış isabet bulduğu periyotu 30-19 üstün tamamladı.
İkinci periyotta açılan farkı azaltmaya çalışan TOFAŞ, Kilpatrick ve Purcell ile hücumda etkili oldu ve farkı 6 sayıya indirdi: 28-34. Oyun disiplininden kopmayan Pınar Karşıyaka, Morgan ve Metecan Birsen'in set hücumlarıyla tekrar farkı açtı ve soyunma odasına 54-37 önde girdi.
Üçüncü periyotta TOFAŞ'ın Christon ve Purcell'in sayılarına Taylor ve Morgan ile karşılık veren Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 60-45 skor üstünlüğünü korumayı başardı. Sert savunmalara sahne olan kalan dakikalarda TOFAŞ, White ve Christon ile etkili olmaya çalışsa da final periyotuna konuk ekibin 68-58'lik üstünlüğüyle gidildi.
Son periyota Christon ve Kilpatrick'in içeriye zorlayarak bulduğu basketlerle başlayan TOFAŞ, uzun süre sonra 33. dakikada farkı 4'e kadar indirdi: 65-69. TOFAŞ'ın baskılı oyunu karşısında, Nusret Yıldırım'ın bulduğu 5 sayıyla rahat bir nefes alan Pınar Karşıyaka, farkı 34. dakikada 9'a çıkardı: 65-74. TOFAŞ fark açılsa da oyunu bırakmadı ve 37. dakikada farkı tekrardan 4'e indirdi: 74-78. Bu dakikada mola alan Ufuk Sarıca, takımını tekrar oyuna geri döndürdü ve 10-0'lık seriyle parkeden 88-78 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Ozan Çakar
TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 10, Christon 19, White 7, Simmons 10, Kilpatrick 18, Purcell 8, Berkan Durmaz 3, Batın Tuna 3, Alihan Demir, Muhsin Yaşar
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Morgan 26, Taylor 17, Henry 15, M'Baye, Çağatay Özkan, Semih Erden, Onuralp Bitim, Kennedy 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Nusret Yıldırım 7
1. Periyot: 19-30
Devre: 37-54
3. Periyot: 58-68
5 faulle çıkan: 28.49 Purcell, 36.27 Simmons (TOFAŞ)
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