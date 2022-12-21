Karşılaşmaya Pustovyi ve Anderson'un sayılarıyla 6-0 başlayan UCAM Marcia karşısında TOFAŞ, Berke Büyüktuncel ve Bora Satır gibi gençleriyle etkili olunca 5. dakika 6-6 eşitlikle geçti. Konuk ekip, Trice'nin hem dış atışlardan hem de set hücumlarından bulduğu sayılarla oyundaki etkinliğini arttırdı ve ilk periyotu 22-14 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte parkede daha disiplinli bir görüntü sergileyen Bursa temsilcisi, Gray'in bireysel performansının yansımasıyla 14. dakikada farkı 3'e (23-26) indirdi. Konuk ekip, kalan dakikalarda TOFAŞ'a rahat hücum şanslı tanımadı ve soyunma odasına da 40-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe daha tempolu başlayan İspanyol ekibi, Pustovyi ve Bellas ile skor üreterek, 13. dakikada farkı 9'e yükseltti: 39-48. TOFAŞ, bu çeyrek istediği oyunu bir türlü parkeye yansıtamayınca konuk ekip UCAM Murcia farkı korudu ve final periyotuna 65-54 önde girdi.

Son çeyrekte ev sahibi ekip TOFAŞ, geri dönüş için reaksiyon gösteremeyince UCAM Murcia parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Martin Vulic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan, Berke Büyüktuncel 7, Borsa Satır 6, Toure 5, Gray 26, Thompson 7, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 13, Ege Demir 4, Braimoh 2, Milaknis 7

UCAM Marcia: Bellas 5, Radovic, McFadden 24, Pustovyi 17, Anderson 3, Trice 24, Luther 2, Sakho 2, Diop 4, Jelinek, Rojas 6, Andronikashvili

1. Periyot: 14-22

Devre: 35-40

3. Periyot: 54-65

5 faulle çıkanlar: 37.10 Ege Demir (TOFAŞ), 38.33 Bellas (UCAM Murcia)