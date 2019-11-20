20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya Chappell ve Bramos'un dış atışlardan bulduğu sayılarla iyi başlayan Umana Reyer, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Watt'ın da devreye girmesiyle oyunda TOFAŞ'a karşı üstünlük kuran İtalyan ekibi, 8. dakikada farkı 9'a (11-20) çıkardı. Kenardan gelen Muhsin Yaşar'ın pota altını domine etmesiyle üstündeki baskıyı kıran TOFAŞ, bu oyuncudan bulduğu sayı ve bloklarla farkı eritse de çeyrek Umana Reyer'in 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğe de Muhsin Yaşar'ın boyalı alandan bulduğu sayılarla başlayan TOFAŞ, yakaladığı 10-0'lık seriyle 12. dakikada skoru lehine (23-22) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrekte, özellikle dış atışlardan Watt ve Bramos ile yüksek yüzdeyle atmaya devam eden Umana Reyer, 17. dakikada farkı tekrar açtı: 30-37. Başantrenör Orhun Ene'nin molasıyla oyuna tekrar dönen mavi-yeşilli ekip, kısa oyuncuları Mejia ve Lojeski ikilisinin set hücumlarıyla bitime 17 saniye kala skoru 38-39'a getirerek farkı 1'e indirdi. Son hücumda Bramos ile sayı bulan Umana Reyer, soyunma odasına 41-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe tempolu başlayan konuk ekip, Udanoh ve Bramos'un skor katkısıyla 22. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 38-45. Chappell ve Udanoh'un devreye girdiği 24. dakikada Umana Reyer 9 farklı (42-51) üstünlüğe ulaştı. Phillip, Lojeski ve Muhsin Yaşar'ın basketleriyle TOFAŞ oyuna tutunmaya çalışsa da kontrolü elinden bırakmayan Umana Reyer, final periyoduna 60-55 galip girdi.
Son çeyrekte Bramos, Watt ve Filloy'un sayılarıyla etkili olan Umana Reyer, 34. dakikada farkı çift hanelere (57-67) çıkardı. TOFAŞ, İtalyan ekibinin hücumdaki başarılı dış atış yüzdesine engel olamayınca Umana Reyer karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Petros Papapetrou (Yunanistan),Marko Juras (Sırbistan),Jordi Aliaga (İspanya)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, White 4, Mejia 10, Lojeski 8, Williams 16, Barış Ermiş 7, Phillip 12, Muhsin Yaşar 14, Berkan Durmaz
UmanaReyer: Udanoh 2, Stone 5, Bramos 28, Chappell 13, Watt 13, Daye 11, Nicolao 3, Filloy 3, Vidmar 2, Cerella
1. Periyot: 19-22
Devre: 38-41
3. Periyot: 55-60
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