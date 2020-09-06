Bursa'daki Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 20-11 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 47-34 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğini 66-55'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-70 kazandı.