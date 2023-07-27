Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Otomobil Tofaş 7 milyonuncu aracını üretti - Otomobil Haberleri

        Bursa'daki fabrikada 7 milyonuncu aracı üretti

        Koç Holding ve Stellantis ortaklığında faaliyet gösteren Tofaş, 7 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Bursa'daki fabrikasında ürettiği 7 milyonuncu araç Egea Cross Wagon oldu. Konuya dair açıklamalarda bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600'e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tofaş 7 milyonuncu aracını üretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da, 1971 yılında üretim faaliyetlerine başlayan Tofaş 7 milyonuncu aracını banttan indirdi.

        Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’ndaki 7 milyonuncu araç Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea Cross Wagon oldu.

        Yapılan açıklamaya göre, Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı.

        Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte toplam 3.7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

        'STELLANTIS'İN İLK 3 FABRİKASINDAN BİRİYİZ'

        Konuya dair açıklamalarda bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600’e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, 700’ü Ar-Ge’de görev alan, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü" dedi.

        REKLAM

        Fabrikadaki ilklerden bahseden Eroldu, "Tempra ile Türkiye’nin ilk büyük ölçekli ihracatının gerçekleşmesi, ilk otomotiv Ar-Ge merkezinin kurulması, Fiat Fiorino modelinin içinde yer aldığı Minicargo projesiyle ilk çoklu marka üretiminin gerçekleşmesi, Doblo ile ABD ve Kanada pazarları için ürün geliştirme ve ihracat faaliyetlerini, ülkemizin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulamasının geliştirilmesi, Tofaş’ın ülkemizdeki ilkleri arasında yer alıyor. Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği, kalite ve verimlilik alanlarındaki yapılan değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz" dedi.

        1 MİLYONUNCU ARAÇ 1993'TE BANTTAN İNMİŞTİ

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş'ta 1993 yılında banttan inen ilk milyonuncu araç Türkiye'den Avrupa'ya yüksek adetlerde ihraç edilen ilk model olan Tempra modeliydi.

        Üretilen 2 milyonuncu araç olan Palio, 1998 yılında Türkiye'de müşterisi ile buluşmuştu. Tofaş bantlarından inen üç ve dört milyonuncu modeller Fiorino’ydu.

        Tofaş’ın 2016 yılında ürettiği beş milyonuncu aracı Egea hatchback oldu. Altı milyonuncu araç ise lansmanından bu yana sürekli geliştirilerek yenilenen Egea ailesinin Cross versiyonu olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Habertürk Anasayfa