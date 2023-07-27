Tofaş 7 milyonuncu aracını üretti

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Bursa'da, 1971 yılında üretim faaliyetlerine başlayan Tofaş 7 milyonuncu aracını banttan indirdi.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası’ndaki 7 milyonuncu araç Egea Model Ailesi’nden Fiat Egea Cross Wagon oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Tofaş, üretime başlangıcından 7 milyonuncu araç üretimine kadar 25 farklı modeli dünya yollarına çıkardı.

Üretime başlamasından bugüne kadarki süreçte toplam 3.7 milyon araç ihracatı gerçekleştirdi ve yaklaşık 43 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

'STELLANTIS'İN İLK 3 FABRİKASINDAN BİRİYİZ'

Konuya dair açıklamalarda bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Tofaş, 7 milyon araç üretimine ulaşan yolculuğunda, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600’e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, 700’ü Ar-Ge’de görev alan, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü" dedi.

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Fabrikadaki ilklerden bahseden Eroldu, "Tempra ile Türkiye’nin ilk büyük ölçekli ihracatının gerçekleşmesi, ilk otomotiv Ar-Ge merkezinin kurulması, Fiat Fiorino modelinin içinde yer aldığı Minicargo projesiyle ilk çoklu marka üretiminin gerçekleşmesi, Doblo ile ABD ve Kanada pazarları için ürün geliştirme ve ihracat faaliyetlerini, ülkemizin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulamasının geliştirilmesi, Tofaş’ın ülkemizdeki ilkleri arasında yer alıyor. Stellantis üretim sistemi kapsamında, iş güvenliği, kalite ve verimlilik alanlarındaki yapılan değerlendirmelere göre de grup içindeki en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz" dedi.

1 MİLYONUNCU ARAÇ 1993'TE BANTTAN İNMİŞTİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş'ta 1993 yılında banttan inen ilk milyonuncu araç Türkiye'den Avrupa'ya yüksek adetlerde ihraç edilen ilk model olan Tempra modeliydi.

Üretilen 2 milyonuncu araç olan Palio, 1998 yılında Türkiye'de müşterisi ile buluşmuştu. Tofaş bantlarından inen üç ve dört milyonuncu modeller Fiorino’ydu.

Tofaş’ın 2016 yılında ürettiği beş milyonuncu aracı Egea hatchback oldu. Altı milyonuncu araç ise lansmanından bu yana sürekli geliştirilerek yenilenen Egea ailesinin Cross versiyonu olmuştu.