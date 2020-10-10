Fiat Doblo, Fiorino ve Egea modellerinin üretimini Bursa fabrikasında gerçekleştiren Tofaş, 2019 yılında Ar-Ge merkezindeki 115 mühendisinin Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) küresel çaptaki mühendislik çalışmalarında görev aldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, 2020 yılında bu rakamın 200’e yükseleceği belirtildi.
Söz konusu süreçte, EMEA Bölgesi’nde FCA’nın İtalya’dan sonra ikinci büyük Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Tofaş’ın, 2014 yılında Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan Fiat Doblo’nun RAM markalı versiyonu ProMaster City ve 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen Egea model ailesinin ürün geliştirme sürecini yönetmesinin rol oynadığı kaydedildi.
'KÜRESEL PROJELER İLE DÜNYAYA AÇILDIK'
Konuyla ilgili bilgi veren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "Bir otomobilin tümünün veya parçalarının uluslararası düzeyde sorumluluğunun üstlenilmesi hem uygun bir altyapı hem de yetkin mühendislik gerektiriyor. Son yıllarda, ürünün mühendislik tasarımından pazara sunulmasına kadar önemli roller üstlendiğimiz Doblo, Fiorino ve Egea gibi projelerimizle beraber yalnızca ürün değil mühendislik anlamında da dünyaya açıldık. Son 15 yılda 1.6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptığımız merkezimizde yaklaşık 500 çalışanımız görev alıyor" dedi.
Tofaş’ın mühendislik çalışmalarının zamanla FCA dünyasında önemli bir yer edindiğini de sözlerine ekleyen Cengiz Eroldu, "Otomotiv teknolojilerini yakından takip eden ve sıfırdan araç geliştirme yetkinliğine sahip Ar-Ge’miz, FCA’nın dünyanın birçok noktasında üretilerek pazara sunulacak olan modellerinde önemli sorumluluklar alıyor" ifadelerini kullandı.
Tofaş Ar-Ge'nin, FCA dünyasındaki farklı projeler için bileşenler ve sistemler için tasarımlar, sanal/fiziksel doğrulamalar, banko ve yol testlerine yönelik prototip üretilmesi gibi birçok farklı alanda sorumluluk üstlendiği bilgisi verildi.
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