Mücadelenin ilk periyodu çekişmeye sahne olurken, her iki ekip de hücumda skorer kimlikleriyle öne çıktı. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümü Bursa temsilcisi, 23-20´lik skorla önde kapadı. İkinci periyot itibariyle oyunun hakimiyetini tamamen eline geçiren TOFAŞ, Christon ve Purcell´in iyi oyunuyla farkı da açarak, 5´inci dakikayı 40-27´lik skor avantajıyla geçti. Kalan dakikalarda da periyottaki iyi oyununu sürdüren Bursa ekibi, soyunma odasına 56-36´lik skorla üstün gitti.
20 sayılık farkın getirdiği avantaj ile oyununu daha rahat ortaya koyan TOFAŞ, yüksek yüzdeli hücumlarını ikinci yarıda da sürdürdü. Phillip ve Simmons´un da skora katkılarıyla farkı giderek açan Bursa temsilcisi, son periyoda da 84-59´luk skor avantajıyla başladı. Oyundan tamamen düşen Muğla temsilcisi, savunmada direnç gösteremedi. Son periyotta, TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, genç oyuncularına da şans verdi. Rakibi karşısında farkı açmaya devam eden TOFAŞ, parkeden 108-80´lik skorla galip ayrıldı.
SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: De Vaughn Akoon Purcell 17, Berkan Durmaz 6, Berk Uğurlu 12, Semaj Christon 20, Jeremy Simmons 12, Tarih Phillip 16, Alihan Demir 9, Anunwa Omot Omot 7, Muhsin Yaşar 6, Mert Konuk, Bora Satır 2, Berke Büyüktuncel 3
LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Abdul Malik Abu 14, Hasan Emir Gökalp 1, Elgin Cook 11, Darion Atkins 15, Branden Lee Frazier 16, Fırat Töz 4, Erick Neal, Erdem İlter 7, Caner Ercan 6, Barış Herkes 2, Polat Kaya 5
1'İNCİ PERİYOT: 23-20
DEVRE: 56-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-59
5 FAUL: 36.06 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)
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