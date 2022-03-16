TOBB ve ABD Ticaret Odasından "stratejik" imza

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin çevre ülkeler için cazip bir üretim merkezi olduğunu belirterek, "Bu noktada, ABD'li yatırımcıları Türkiye'yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye gelen ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın Ankara temasları kapsamında TOBB'da "TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı" imza töreni ve çalışma yemeği düzenlendi.

Törene, Hisarcıklıoğlu ve Brilliant yanında, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını ile ekonomilerde yaşanan zorluklar, değer zincirlerindeki kopmalar, ham madde fiyatlarındaki artış ve arz güvenliği sorunlarıyla mücadele ederken, bu defa Ukrayna-Rusya savaşıyla karşı karşıya kalındığına dikkati çekti. Hisarcıklıoğlu, "Öncelikle bir hususu güçlü şekilde vurgulamak istiyorum. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez görüyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Rusya da Ukrayna da bizim yakın komşumuz." diye konuştu.

Rusya'nın, Türkiye'nin önde gelen ticaret ortaklarından olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, ülkenin yanı başındaki Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye ekonomisine olumsuz etkisinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinin askeri, siyasi ve iktisadi olmak üzere üç boyutu olduğunu belirterek, "Biz, iş dünyası olarak, her zaman ilişkilerimizin ticari yönünü öne çıkaracak yaklaşımlara öncelik verilmesini istiyoruz. Zira, biliyoruz ki refahın da huzurun da güvenliğin de yolu ticaretten geçer. Biz 100 milyar ticaret hedefinin gerçekçi ve ülkelerimizin üretim potansiyeli ile uyumlu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TOBB ve ABD Ticaret Odası olarak, yıllardır ticareti artırmak, daha uygun yatırım ve iş yapma iklimi oluşturmak için birlikte çalıştıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye-ABD ticaretini iki müttefik ülkeye yakışır seviyeye çıkarmalıyız. Tekrar vurgulamak istiyorum. Türk ve ABD iş dünyası 100 milyar dolarlık ticaret hedefini başarabilecektir. Bu hedefin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de ABD'li yatırımcılar için ciddi fırsatlar vardır. Ülkemiz, konumu ve insan kaynağı itibarıyla çevre ülkeler için de cazip bir üretim merkezidir. Bu noktada, ABD'li yatırımcıları Türkiye'yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. ABD Ticaret Odası ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanlardaki iş birliğimizi genişletmek istiyoruz."

SAĞLIK, ENERJİ VE BİLİŞİME AĞIRLIK

Hisarcıklıoğlu, bu konuda siyasilerden beklentileri olduğunu da dile getirerek şöyle konuştu:

"Türkiye ile ABD arasında, bir serbest ticaret anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması imzalanmalıdır. Türkiye, Section 232 kapsamı dışında tutulmalıdır. Zira Türk iş dünyası bu uygulamadan ciddi zarar görmektedir. İkili ticaretimizi olumsuz etkileyen bu konunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasında destek istiyoruz. Türkiye müteahhitlik sektöründe son derece başarılıdır. Türk ve ABD firmaları üçüncü ülkelerde ortak projelere de imza atmıştır. Bu çerçevede, ABD müteahhitlik piyasası Türk firmalarına da açılmalıdır."

İmzalanan mutabakat zaptı ile 2022 yılı için ortak çalışma alanlarını da kararlaştırmış olacaklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, sağlık, enerji, bilişim teknolojileri, dijital ekonomi, turizm, altyapı konularında iş birliğine ağırlık vereceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ve Amerikan Ticaret Odası olarak, 2022 yılında üçüncü ülkelerdeki iş birliğini de güçlendireceklerini belirtirek, şunları kaydetti:

"Özellikle Şikago'da faaliyete geçen Türk Ticaret Merkezi'nin ilerleyen dönemde lojistik operasyonları da yürütür bir hale gelmesini planlıyoruz. Şu ana kadar bu merkezden 50 firma yararlanmaya başladı. Böylece Türk şirketlerinin Amerikan pazarına girişinde kapıdan kapıya hizmet verir hale geleceğiz. Aynı zamanda Amerikan firmalarının lojistik operasyonlarını da ucuzlatacağız. ABD çapındaki lojistik ağımızı Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle 5-6 eyalete yaymayı planlıyoruz."

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu da Türkiye'nin küresel yatırımları çeken en önemli destinasyonlardan birisi olduğunun altını çizerek, ülkenin, makro ekonomik verileriyle salgın sürecinde pozitif ayrıştığını söyledi. Türkiye'nin, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 2021 yılı itibarıyla 190 ülke arasında 33'üncü sıraya yükseldiğini anımsatan Tuzcu, son iki yıldır elde edilen büyüme ve ihracat rakamlarına işaret etti. Tuzcu, "Bu olumlu gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisinin uzun vadeli vizyonu, dijital ve yeşil dönüşümü tamamlamak, rekabet gücü yüksek, lojistik ve hukuki altyapısı güçlü bir üretim ve ticaret üssü konumunu pekiştirmektir." dedi.

ABD'li firmaların Türkiye'deki yatırımlarını ve bu yatırımların yıldan yıla artmasını takdir ve memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Tuzcu, "Türkiye ve ABD arasındaki yatırım ve ticaret ilişkileri son dönemde salgın ve diğer koşullara rağmen önemli mesafe kaydetti. Bu mesafelerin alınmasında, ABD'yi 14 milyar dolarla ülkemizde en çok yatırım yapan ikinci ülke konumuna getiren 2 bin ABD şirketinin önemli katkısı vardır ve bu yatırımlar, onların Türkiye ve ekonomisine olan güvenini gösteriyor. ABD'nin dünyada 8 trilyon dolarlık doğrudan yatırımı olduğunu değerlendirdiğimizde, Türkiye'deki mevcut gelişmiş yatırım ortamına ABD'den çok daha fazla yatırım gelebileceğini, bu potansiyelin çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Tuzcu, ABD'nin, Türk yatırımcılar için de çok önemli bir destinasyon olduğunu ve Türk firmalarının bu ülkede 8,3 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu anlatarak, ABD'nin, Türk firmalarının en çok yatırım yaptığı ikinci destinasyon olduğunu söyledi. Tuzcu, "Her iki ülke yatırımcılarının duyduğu karşılıklı güvenin, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü olduğunu ve ilişkilerimizin stratejik yapısına en büyük katkının ticari ve ekonomik ilişkilerden geleceğini söylemek yanlış olmaz." ifadesini kullandı.

ÇELİK VERGİLERİ KALDIRILMALI

İki ülke ticaret hacminin geçen yıl 31,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Tuzcu, bu seviye ile ABD'nin, Almanya'dan sonra Türkiye'nin en yüksek ticaret hacmine ulaştığı ikinci ülke konumuna geldiğini aktardı. Tuzcu, ABD yönetimiyle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek için temaslarda bulunduklarını da ifade ederek, "Section 232'deki çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılması, ABD yönetiminden önemli beklentimizdir. Bu beklentimizde Amerikan özel sektörünün desteğini alacağımızı öngörüyoruz. Bu noktada daha önce Japonya, Kore, AB, birçok ülke ile ABD arasında kurulan iyi diyaloğun Türkiye ile de kurulabileceğini ifade ettik ve kendilerinin de bu konudaki katkılarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tuzcu, dijital ve yeşil dönüşüm konularının da iş birliği için önemli başlıklar olacağını düşündüklerini vurgulayarak, bunlarla ilgili yakın çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Birçok Amerikan firmasının da içinde olduğu şirketlerin küresel tedarik zincirinde özellikle üretim ve imalat noktasında tek merkeze, özellikle Asya'ya bağımlı olmasının ciddi olumsuz etkileri olduğunu yaşanarak tecrübe ettiğine dikkati çeken Tuzcu, "Bu bağlamda Türkiye'nin, yatırımların yeniden konumlanması anlamında Asya merkezli üretim ağına alternatif olabileceğini ve bu alternatif arayışında olan ABD yatırımcıları için ciddi potansiyel ve avantajlar barındırdığını ifade etmek isterim. Amerikan özel sektöründen bu avantajlar noktasında firmalarımızla iş birliğini artırmalarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Brilliant tarafından TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı imzalandı.