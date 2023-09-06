Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TOBB'un ağustosta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,7 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        TOBB'un ağustosta onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,7 arttı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ağustosta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 8,7 artarak 4 bin 275 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu sayısı arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOBB, ağustos ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

        Buna göre, ağustosta onaylanan kapasite raporu sayısı aylık bazda yüzde 8,7 yükselerek 4 bin 275'e çıktı.

        En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il İstanbul (1127), Ankara (302), Bursa (294), İzmir (283) ve Kocaeli (165) olarak sıralandı.

        Ağustos 2022'de 92 bin 937 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 4,4 yükselerek 97 bin 8'e ulaştı.

        Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 4,5 artışla 3 milyon 956 bin 985 olarak hesaplandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa