AA

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, mart ve nisan aylarında sona erecek söz konusu raporların geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 olarak belirlendi.

Mart ve nisan aylarında ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları ise devam edecek.