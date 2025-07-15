TOBB Nefes Kredisi'ne firmalardan yoğun ilgi

TOBB'dan Nefes Kredisi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere, geçen hafta TOBB Nefes Kredisi'nin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, "TOBB Nefes Kredisi’nde bugün itibarıyla 11 bin 900 firmada 16,2 milyar lira tutarında kredi hacmine ulaşıldı. Bu kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar lira için onay vermiş olup, bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırılmasına devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

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TOBB'un kredi verilecek firma seçiminde yetkisi yok

Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayının ilgili bankalarca gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, TOBB'un, oda ve borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletildi. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacak."