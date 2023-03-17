HABERTURK.COM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun 8 Mart’ta düzenlenen “Afet Bölgesi Özelinde İyileşme ve Dirençli Toplum Oluşturma” çalıştayında sorunlar, çözümler ve aksiyon planları Doç. Dr. İdil Işık moderasyonunda değerlendirildi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk başkanlığında düzenlenen çalıştayda, sorunlar; fiziksel, ekonomik, örgütlenme-yönetişim ve psikososyal olmak üzere dört başlıkta ele alındı.

Çalıştayda ayrıca 2022’de yaşanan orman yangınları döneminde yapılandırılan Afet ve Kriz Yönetimi Platformunun deprem döneminde aktive edilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyen il başkanları, geçtiğimiz bir ayın değerlendirmesini yaparken, deprem sonrası dönemin de yol haritasını çıkardı.

Söz konusu bölgelerdeki durumla ilgili değerlendirmelerde, "Kadın girişimcilerin ticari faaliyetlerinin devamı sağlanmalı ve şehirlerine geri dönüş teşvik edilmeli. Kadın çalışanlar işyerlerine dönmeli, çocuklarının güvende olduğu kreş, eğitim, etkinlik yerleri planlanmalı. Kadınlar meslek edindirme kursları ile eğitim almalı. İllerdeki teknokentler ve üniversiteler ile iş birliği içinde yürütülen yeni teknolojiler kanalıyla, e-ticaret, istihdam-iş-insan eşleştirme çözümleri üretilmeli. Bölgedeki işletmelere kadın istihdamı için teşvikler gözden geçirilmeli. Tarlada kalan ekinlerin ekonomik döngü içinde değerlendirilmesi sağlanmalı. Sanayide Kadın Eli ve Tarımda Kadın Eli projeleri deprem bölgelerine özel kurgulanmalı. Diğer yandan çok önemli olan psikolojik destek çalışmaları hızlanmalıdır" şeklinde görüşler yer aldı.

'KADIN VARSA YARIN VAR'

Deprem bölgesine destek amacıyla kadın girişimcilerin büyük dayanışma gösterdiğini belirten KGK Başkanı Nurten Öztürk, "Depremzede bireylerin toplumda yeniden yer bulması ve istihdama katılmaları için kalıcı çözümler bulmalıyız. Bunun için kamu ve sivil toplum örgütleri olarak ortak akılda çalışmalı, yol haritamızı belirlemeliyiz. Afet bölgesinden gelen depremzede konuklarımızı illerimizde bulundukları süre içerisinde entegre etmeliyiz ama daha da önemlisi kendi topraklarına dönmek üzere onları güçlendirmek için çabalamalıyız. İçimizdeki karamsarlığın esiri olmayacağız. Geleceğin hayalini kurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugünler de geçecek. Yeter ki umudumuzu koruyalım. Biliyoruz ki ortak dayanışma içerisinde daha güçlü olacağız. Kadın varsa yarın var diyorum" dedi.

4 ANA BAŞLIKTA DEKLARASYON

Çalıştay sonrası yayınlanan deklarasyon ise şu şekilde;

- Fiziksel: 70 ildeki Kadın Girişimci Kurulları ile 11 afet ili eşleştirilerek yardım ve yapılacak tüm faaliyetlerin dayanışma ve koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi sağlanmalı ve iş dünyasının bu bölgeye desteği sürdürülebilir kılınmalı.

- Ekonomik: Bölgedeki kadın girişimci ekosisteminin canlanmasını sağlamak üzere tedariklerin bu bölgeden yapılması ve işbirliklerinin bu bölgeye kaydırılması sağlanmalı, ortak akılla yaşamı yerinde yeniden kurmaya odaklanılmalı.

- Örgütlenme ve Yönetişim: TOBB Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde 2022 yılında oluşturulan 81 ildeki Afet ve Kriz Yönetim Platformu’nu kurumsal hale getirecek çalışmalar tamamlanmalı, platformda kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve iş dünyası gibi tüm kurumların katılımı ile risk yönetimi temelli ortak politikalar geliştirilmeli.

- Psiko-sosyal: Dayanışmanın, eğitimin, çalışmanın, üretmenin ve sanatın iyileştirici gücünü kullanarak kapsayıcı bir yaklaşımla kadın, çocuk ve engelli bireyler öncelikli olmak üzere her insana ulaşılmalı.

ÖNERİLEN VİDEO