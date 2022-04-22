2022’nin ilk 3 ayında, 2021’in ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 9,8 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 azaldı. ​

2022’nin ilk 3 ayında, 2021’in ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 17,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 194,4 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalma oldu.

Mart 2022’de, Mart 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 artış olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,7 azaldı.

Mart 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 52,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 2,8 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,5 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 75,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 93,9 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,4 azalış gerçekleşti.