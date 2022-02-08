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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elekktrik faturalarına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

İbrahim Kalın’ın açıklamaları olumlu bir gelişme. Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, elektrik fiyatlarında yaşanan artışa yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğini duyurmuştu. Elektrikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini belirten Kalın, "Bununla ilgili neticeleri inşallah yakın zamanda göreceğiz" dedi.