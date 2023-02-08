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TOBB'dan deprem için kriz masası ve yardım kampanyası

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizi etkiledi. Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için ülkemizin dört bir yanında yardım seferberliği başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'da AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlattı

Giriş: 08.02.2023 - 17:00 | Güncelleme: ABONE OL
TOBB'dan deprem için kriz masası ve yardım kampanyası
HABERTURK.COM

Türkiye çapında etki yaratan, 10 ilin ise çok büyük şekilde yıkım yaşamasına sebep olan 2 büyük depremin ardından iş dünyası seferberlik ilan etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) depremlerin açtığı yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı. İşte TOBB'dan deprem için kriz masası ve yardım kampanyası detayları...

TOBB'DAN DEPREM İÇİN KRİZ MASASI VE YARDIM KAMPANYASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremlerin açtığı yaraların sarılması için yardım kampanyası başlattı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, 365 oda ve borsa ile firmalar tarafından yapılan ayni yardımlar ve iş makineleri tırlarla deprem bölgesine sevk edildi.

TIR'larda, deprem bölgesinden gelen talepler kapsamında jeneratör, iş makinesi, çadır, tüplü soba, ısıtıcı, battaniye, hazır yemek, konserve, sandviç, paket ekmek, kaban, bisküvi türleri, aydınlatma malzemeleri, kahvaltı paketleri, bebek maması, bebek bezi, yatak, yorgan, mont, ayakkabı, giyim eşyası, su, süt, bakliyat, gıda ürünleri, hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Yardımlar, TOBB'da kurulan kriz masasından koordine ediliyor.

Dün itibarıyla 87 TIR gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 TIR giysi ve battaniye, 23 bin 923 ısıtıcı, 40 iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 konteyner bölgeye ulaştırıldı.

TOBB tarafından nakdi yardım kampanyası da başlatıldı. Kampanya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imzasıyla 81 ilde tüm oda ve borsalara gönderilen yazıyla duyuruldu.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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