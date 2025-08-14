Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.824,55 %-1,15
        DOLAR 40,8116 %0,09
        EURO 47,5275 %-0,49
        GRAM ALTIN 4.378,68 %-0,48
        FAİZ 40,15 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 49,87 %-1,26
        BITCOIN 117.893,00 %-4,11
        GBP/TRY 55,3314 %-0,10
        EUR/USD 1,1637 %-0,58
        BRENT 66,77 %1,74
        ÇEYREK ALTIN 7.159,13 %-0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile görüşerek, kendisine reel sektörün sıkıntı ve önerilerini ilettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 20:51 Güncelleme: 14.08.2025 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Karahan ve ekibiyle TOBB İstanbul Hizmet Binasında bir araya geldiklerini belirtti.

        Burada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Emek yoğun sektörlerde yaşanan kan kaybı ve finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün sıkıntılarını ve önerilerini ilettik. Hep vurguluyorum, firmalarımız Türkiye'nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI YAYIN | Beşiktaş - St. Patrick's
        CANLI YAYIN | Beşiktaş - St. Patrick's
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        Kremlin: Tahminde bulunmak hata olur
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Habertürk Anasayfa