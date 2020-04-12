AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı istediklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için bankalarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı arzu ediyoruz. TOBB, oda/borsalar geçmişte ihtiyaç duyulduğunda (6 kez) kaynaklarını üyelerine sunmuştur bugün de sunacaktır." ifadesini kullandı.