AA

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB olarak "Her üyemiz için bir fidan" temasıyla gerçekleştirdikleri bağışa ilişkin bilgi verdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak, daha yeşil bir Türkiye için TOBB, 365 odamız ve borsamız, 64 sektör meclisimiz, 81 ildeki kadın ve genç girişimciler kurullarımız olarak 1,5 milyon üyemiz adına 1,5 milyon fidan bağışında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TOBB, devam eden yangınlar nedeniyle destekte bulunmak isteyen üyeleri için ayrıca yardım kampanyası da başlattı.