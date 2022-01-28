TOBB, 2021 yılı sanayi kapasite raporunu açıkladı

2020 yılında 79.221 olan Kapasite Rapor sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85.790 oldu. İstihdam ise 3.6 milyona yükseldi
Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,4’ünde 1-9 arasında, yüzde 39,8’inde 10-49 arasında, yüzde 8,1’inde 50-99 arasında, yüzde 6,1’inde 100-249 arasında, yüzde 2,7’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunduğu belirtildi.
2021 yılında Sanayi Kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3.575.655 oldu.
Toplam çalışanların yüzde 5,2’si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2’si
10-49, yüzde 13,6’sı 50-99, yüzde 22,4’ü 100-249, yüzde 36,6’sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.
Geçerli Raporlara göre istihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul (756.527), Bursa (298.916), İzmir (238.572), Kocaeli (216.350) ve Ankara (197.003) oldu.
En az çalışan bulunan son beş il sırası ile Bayburt (396), Ardahan (432), Tunceli (559), Hakkâri (654), Iğdır (850) oldu.
2020-2021 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63,5’ten yüzde 63,4’e düşerken, Büyük firmaların payı yüzde 36,5’ten yüzde 36,6’ya yükseldi.
2020 ile karşılaştırıldığında 2021’de sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler; Ağrı (yüzde 83,4), Kilis (yüzde 41,8), Van (yüzde 36,4), Bitlis (yüzde 36,3), Hakkari (yüzde 32,9).
2020 ile karşılaştırıldığında 2021’de sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler; Ardahan (-yüzde 9,1), Çankırı (- yüzde 6), Sinop (-yüzde 4,7), Artvin (-yüzde 4,6), Tunceli (-yüzde 3,5) olurken bölgeler bazında sanayi istihdamında artış; Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 17,2), Güneydoğu Anadolu (yüzde 15,8) Orta Anadolu (yüzde 12,8) şeklinde gerçekleşti.
Sanayi istihdam artışının en düşük olduğu bölgeler; Doğu Karadeniz (yüzde 4,9) , Doğu Marmara (yüzde 6,1), Ege (yüzde 6,5) olarak ölçüldü
Çalışan aralıklarına göre rapor dağılımı
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