TNK'den 'Manik Depresif' albüm

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Farklı zamanlarda bestelenmiş şarkılardan oluşan Manik Depresif' adlı albümde özgün ve evrensel standartlarda bir sound arayışı özellikle dikkat çekiyor. Albümün kayıt aşaması, pandemi dönemi nedeniyle grup elemanlarının bireysel kayıt imkanlarıyla online olarak tamamlanmış olması açısından önemli bir özelliğe sahip.

TNK, grup içindeki değişiklikler nedeniyle bu albümde bas gitarda Safa Yasak ve gitarlarda Onur Işıklı ile çalıştı. Ozan Tügen (klavye) ve Can Yetkin (gitar) de enstrümanlarıyla albüme önemli katkılarda bulundu.

Tüm mix ve masteringler ise grubun daha önceki albümlerinde de adını gördüğümüz Barış Yetkin'e ait. Kapak tasarımında; Tuğçe Arıöz'ün tasarladığı harika dünyayı Gence Arslan'ın son dokunuşları tamamladı.



'Manik Depresif' ismi, albümde bulunan 12 parçada anlatılan uç duygusal çeşitliliği ifade ediyor. Grup; albümü, "saplantılı aşk", "özlem", "öfke" gibi duygulardan politik eleştirilere kadar uzanan geniş bir yelpazede anlatılan bir hikaye bütünü olarak özetliyor.

Bu albümde, 2005 yılından, TNK'nin ilk göz ağrısı "Sıra Bizde" EP'sinden 2 parçanın yeni yorumu ve bir de Neşet Ertaş "Neredesin Sen" yorumu da bulunuyor.

TNK'nin deneysel ruhunun diğer albümlere göre daha açık bir şekilde hissedildiği 'Manik Depresif' albümü bugün tüm dijital platformlarda yayında.