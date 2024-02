TNFD Forumu'na katılan ilk perakende şirketi

REKLAM advertisement1

1000'in üzerinde mağaza ile hizmet veren CarrefourSA, sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Firma, doğanın korunmasına katkıda bulunmak için The Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) Forumu’na katıldı. Şirketlerin doğa ile ilgili etkilerini, finansal risk ve fırsatlarını anlamak, şeffaflığını arttırmak ve çevre dostu stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan TNFD Forumu’na gönüllü olarak başvurduklarını söyleyen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Çevre bilincine uygun bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle Türkiye’den TNFD Formu’na katılan ilk ve tek perakende şirketi olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

"DOĞA İLE UYUMLU İŞ SÜREÇLERİNE YATIRIM"

30 yıldır sürdürülebilirlik ve yaşan için doğrusunu yaptıklarını vurgulayan Kartallıoğlu, “Çevreye duyarlı iş süreçlerine olan yatırımlarımız her geçen gün artarken; finansal uygulamaların sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini de ön planda tutan, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak hedefiyle TNFD’nin misyonunu destekliyoruz. Türkiye’nin öncü perakende şirketi olarak doğanın bize sunduğu değerleri korumak için sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılıkla, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.