20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gülal, Kayseri'nin Himmetdede mevkisinde bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisini ziyaret etti. Gülal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şirketin TMSF kayyumluğunda yönetildiğini söyledi.
TMSF kayyumluğunda yönetilen 928 şirketin olduğunu belirten Gülal, şunları kaydetti:
"Bu şirketlerin öz kaynakları 21,2 milyar lira, ciroları 31,6 milyar lira, aktif olarak 57,8 milyar lira büyüklükleri var ve bu şirketlerde 44 bin 282 kişi çalışıyor. Biz bu şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları içerisinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandıramayız. Devraldığımız günden bu tarafa şirketler yüzde 29 büyüdü. Koza Altın İşletmesi, TMSF kayyumluğunda yönetilen önemli gruplarımızdan biri. Türkiye'de çıkartılan altının 3'te 1'ini çıkartıyor olması hasebiyle de ekonomik değeri yüksek, stratejik öneme sahip bir kurum Koza. Türkiye'de yılda 27,2 ton altın çıkartılıyor. 2018 itibarıyla bunun 8,2 tonunu Koza grubu çıkartıyor. Bu, yüzde 30'a tekabül ediyor."
Koza grubunun altın çıkartması ile ilgili bilgi veren Gülal, "2017 yılında 6,3 ton altın çıkartan Koza grubu, 2018 yılında yüzde 28'lik artışla üretim miktarını 8,4 tona çıkartmıştır. 2019 yılında 330 bin ons (10 ton) altın çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.
BANKALARA BORCU YOK
Gülal, 2017 yılında yaklaşık 1 milyar lira cirosu olan Koza Altın'ın, 2018 yılında yüzde 61 artışla bunun 1,6 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.
Holdingin istihdam verisini de açıklayan Gülal, bugün 2 bin 280 kişinin çalıştığını ve bankalara hiçbir borcu olmadığını kaydetti.
Gülal, TMSF kayyumluğunda Koza grubunun olağanüstü bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "2017 yılında 531 milyon lira net kar eden şirketimiz, yüzde 20 artışla 2018 yılında 1,1 milyar liraya ulaştı." diye konuştu.
Öte yandan Gülal ve beraberindeki heyet, maden işletme tesisinde incelemelerde bulundu.
Altının elde edilmesi sürecini izleyen TMSF heyeti, döküm atölyesinde saf altının külçe haline getirilişini de inceledi.
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