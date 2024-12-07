TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 2025'ten itibaren 650 bin liradan 950 bin liraya yükseltti
Giriş: 07.12.2024 - 09:22 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:26
TMSF'nin Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 650 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2025 takvim yılı başından itibaren 950 bin lira olarak belirlendi.
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