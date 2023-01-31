Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TMSF serbest bölgeyi satışa çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan TMSF ilanına göre, Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 69.5 milyon TL muhammen bedel ile satışına karar verildi

Giriş: 31.01.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
TMSF serbest bölgeyi satışa çıkardı
AA

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), "Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Denser Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’ye ait gayrimenkuller, menkuller ve sözleşmelerden oluşturulan "Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 69 milyon 500 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 22 Şubat 2023'te saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deneyimli acil tıp hekimi: Kimse kolay iyileşemiyor, her hafta yeni bir salgın
Deneyimli acil tıp hekimi: Kimse kolay iyileşemiyor, her hafta yeni bir salgın
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı bekleniyor...
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı bekleniyor...
Yolcu uçaklarında neden paraşüt yok? Bu bir güvenlik açığı mı?
Yolcu uçaklarında neden paraşüt yok? Bu bir güvenlik açığı mı?
Habur'da 5 milyon liralık kaçak eşya yakalandı
Habur'da 5 milyon liralık kaçak eşya yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.