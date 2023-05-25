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TMSF, Royal Halı ihalesini iptal etti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesini başvuru olmaması üzerine iptal etti

Giriş: 25.05.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
TMSF, Royal Halı ihalesini iptal etti
AA

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gönderilen 24.05.2023 tarih ve E-94075621-930-75034 sayılı yazıda, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale sürecinde son teklif verme tarihi olan 23.05.2023 tarihi saat 16.00 itibarıyla ihaleye herhangi bir başvuru olmadığından 24.05.2023 tarihinde saat 11.00'de yapılacak olan ihalenin açılmamasına karar verildiği bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, TMSF, 2016 yılından bu yana kayyum olarak görev yaptığı Royal Halı'yı üçüncü kez satışa çıkardı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı'nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri, 2016'da kayyuma devredilmiş, Gaziantep'teki ağır ceza mahkemesinin verdiği müsadere kararı Yargıtayca da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.

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