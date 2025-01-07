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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF, Boyçelik ve Serko Yay'ı satışa çıkardı - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF, Boyçelik ve Serko Yay'ı satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satışına ilişkin ilana çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:00
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        TMSF, iki şirketi satışa çıkardı
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        TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Boyçelik ve Serko Yay paylarının tamamı, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak.

        İhalelerin veri inceleme tarihi 20 Ocak-21 Şubat arası, son teklif verme tarihi 24 Şubat olarak belirlendi. Boyçelik'in ihalesi 26 Şubat saat 10.00'da yapılacak. Serko Yay'ın ihalesi 25 Şubat saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

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