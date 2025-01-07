TMSF, Boyçelik ve Serko Yay'ı satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satışına ilişkin ilana çıktı
TMSF'nin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Boyçelik ve Serko Yay paylarının tamamı, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunulacak.
İhalelerin veri inceleme tarihi 20 Ocak-21 Şubat arası, son teklif verme tarihi 24 Şubat olarak belirlendi. Boyçelik'in ihalesi 26 Şubat saat 10.00'da yapılacak. Serko Yay'ın ihalesi 25 Şubat saat 10.00'da gerçekleştirilecek.