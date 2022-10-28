TMSF Alfemo'yu satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre TMSF Alfemo'yu 552 milyon TL muhammen bedelle satışa sundu. İhale için 29 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif alınacak. İhale 30 Kasım'da kapalı zarf ve açık artırma usulüyle gerçekleşecek.