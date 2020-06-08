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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF),Çukurova İthalat ve İhracat Türk AŞ'ye ait İstanbul Zeytinburnu ilçesinde bulunan 52 konutu satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihale kapsamında ayrıca aynı ilçede Davutpaşa Projesi'nde üç blokta, şirketin yüzde 50 hissesine sahip olduğu altı adet ticari fonksiyonlu bağımsız bölüm de yer alıyor.

Çukurova Davutpaşa Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında ihale edilecek gayrimenkullerin muhammen bedeli 52 milyon TL, ihale tarihi ise 24 Haziran olarak belirlendi.