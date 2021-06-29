İHA

Büyük Ödüller Kariyer dalında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Davranış dalında Milli Kayakçı Sıla Kara, Tanıtım dalında TRT Spor’dan Mehmet Yusuf Savaş’a verilirken; Toplumsal Fair Play Ödülü’nü Adım Adım Oluşumu kazandı.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar yaptığı açıklamada, “TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri, ülkemizde iyi, doğru ve güzel davranışları ödüllendiren nadir organizasyonlardan biri. Sporda ve hayatımızın her alanında Fair-Play anlayışının toplum tarafından benimsenmesine katkı sunmayı hedeflediğimiz Ödülleri bu yıl yine birbirinden kıymetli isim ve davranışlara veriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kazananların başta genç nesillerimiz olmak üzere tüm ülkemizi davranışlarıyla ilham olmalarını diliyor, kendilerini kutluyorum” dedi.

TMOK 2020 Türkiye Fair Play Ödülleri kazananları şöyle:

Sportif Fair Play

Kariyer Dalı

BÜYÜK ÖDÜL

Suat ÇELEN

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

ŞEREF DİPLOMASI

BALIKESİR ALTI EYLÜL BELEDİYESİ

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

ŞEREF DİPLOMASI

Prof.Dr. Hasan KASAP

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Sportif Fair Play Kariyer Dalı

KUTLAMA MEKTUBU

SELÇUKLU BELEDİYESPOR KULÜBÜ

Sportif Fair Play

Davranış Dalı

BÜYÜK ÖDÜL

Sıla KARA

Milli Kayakçı

Sportif Fair Play Davranış Dalı

ŞEREF DİPLOMASI

FENERBAHÇE OPET KADIN VOLEYBOL TAKIMI

Sportif Fair Play Davranış Dalı

ŞEREF DİPLOMASI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

Sportif Fair Play Davranış Dalı

KUTLAMA MEKTUBU

GİRESUNSPOR KULÜBÜ

Sportif Fair Play Davranış Dalı

KUTLAMA MEKTUBU

Pedro HENRIQUE

Kayserisporlu Futbolcu

Sportif Fair Play

Tanıtım Dalı

BÜYÜK ÖDÜL

Mehmet Yusuf SAVAŞ

TRT SPOR

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

ŞEREF DİPLOMASI

Hamdi Yüce ER

Meteorolojinin Sesi Radyosu

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

ŞEREF DİPLOMASI

ŞEHİR ŞEHİR ESKRİM ORGANİZASYONU Barış BAHADIR

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

KUTLAMA MEKTUBU

Hakan KUŞÇU

Konya Basketbol İl Temsilcisi

Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

KUTLAMA MEKTUBU

Murat TARHAN

TRT Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

2020 Toplumsal Fair Play Ödülü

ADIM ADIM OLUŞUMU