TMO zamları geri çekti

TMO'nun internet sitesindeki duyuruda, son günlerde kurumun ocak ayı hububat satış fiyatlarına ilişkin kamuoyunda özellikle ekmek fiyatlarında aşırı artışa neden olacağına yönelik değerlendirilmeler yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.
İLGİLİ SEKTÖRLERE SATIŞ YAPILACAK
Duyuruda, TMO'nun hasat başından bu yana hammadde fiyatlarının tüketiciler ile hayvan yetiştiricilerini olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla un ve yem regülasyonu kapsamında piyasa fiyatlarının oldukça altında bir seviyeden ilgili sektörlere satış yaptığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
"TMO kasım ve aralık aylarında buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarını değiştirmemiş, stoklarındaki ekmeklik buğdayları un üreticilerine, ekmeklik un satış fiyatlarının peşin, 185-200 lira/çuval aralığında olması şartıyla satışa sunmuştur. Her yıl olduğu gibi 2022 yılı ocak ayında da TMO satış fiyatlarında güncelleme yapılarak, ilgili un ve ekmek sektörleriyle paylaşılmıştır.
Yapılan bu fiyat değişikliği bahane edilerek ekmek fiyatlarında yüksek oranda artış yapılması gerektiği gibi kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmeler ve iç piyasa hububat fiyatlarındaki gerilemeler de dikkate alınarak, TMO'nun 2022 yılı ocak ayı hububat satışlarına, 2021 yılı kasım ve aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır.
Bu kapsamda ekmeklik buğday satışlarına önceki aylarda olduğu gibi 2 bin 650 lira/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 lira/çuval, arpa satışlarına 2 bin 50 lira/ton, mısır satışlarına ise 2 bin 500 lira/ton fiyatlarla devam edilecektir. TMO ocak ayında 1 milyon 220 bin ton hububatı aralık ayı fiyatlarıyla satacaktır."
TMO olarak ilgili sektörlerle işbirliği içinde gıda enflasyonuyla etkin mücadeleye devam edileceği vurgulanan duyuruda, un üreticilerine, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ürün temininin yeni hasat dönemine kadar kesintisiz devam edeceği kaydedildi.
TMO, ocakta hububat grubunda yüzde 25 civarı fiyat artışına gitmişti.
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