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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerinde esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TMO yönetmeliğine göre, TMO, üretimin yetersiz olması nedeniyle ürün fiyatlarında meydana gelebilecek olağanüstü dalgalanmaların önlenmesi veya ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla ithalat yoluyla tarımsal ürün alımları ve buna ilişkin hizmet alım ihaleleri yapacak.

Ürün ithalatı ve buna ilişkin uluslararası taşıma ihaleleri, idare tarafından doğrudan veya ticaret ataşelikleri aracılığıyla yazılı veya diğer haberleşme araçları kullanılarak duyurulacak. Yurtiçine yönelik ihale ilanları, ihale tarihinden en az 10 iş günü önce yapılacak. Bu süre acil hallerde ihale yetkilisinin onayı ile üç iş gününe kadar indirilebilecek. Pazarlık ve teklif isteme usulleriyle yapılacak ihalelerde ilana çıkılmayabilecek.