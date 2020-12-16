TMO'nun fındık alım tarihi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılıyor

AA

Fındık üretilen illerin milletvekillerinden oluşan TBMM Fındık Çalışma Grubu'nda da görev yürüten Öztürk, AA muhabirine, TMO'nun fındık alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TMO'nun, 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihinin, 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasına yönelik kararnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulduğunu belirten Öztürk, kararnamenin her an imzalanabileceğini aktardı. Uzatılma kararının üreticilere vatandaşlara hayırlı olması temenni eden Öztürk, TMO'nun fındık alım süresinin uzatılmasının fiyatın aşağı düşmesini de engelleyeceğini dile getirdi.

- TMO piyasada regülatör görevi üstleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulan uzatma kararnamesinde yalnızca alım tarihinin 30 Nisan'a ötelenmesi istenirken, fındık alım fiyatında ise bir değişikliğe gidilmediği öğrenildi.

Piyasada regülatör görevini üstlenen TMO, bu yıl geçen yılların aksine üreticiden az miktarda fındık alımı yapabildi.

TMO tarafından alım kampanyasının başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin ton dolayında fındık alımı gerçekleştirildi. TMO, yüzde 50 randımanlı Giresun kalite fındığı 22,5 liradan alıyor.