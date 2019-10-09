09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirilen incirde kalite ve rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi.
Üretimdeki artışa bağlı olarak zaman zaman incirde fiyatların gerilediğine işaret eden Güldal, "Fiyatların gerilemesi üzerine süreci başta Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere yakından takip ettik. Üretici örgütleri de bakana taleplerini iletti." dedi.
Pakdemirli'nin talimatıyla kuru incir üzerine çalışma yaptıklarını ve bir rapor hazırladıklarını aktaran Güldal, hem üretici mağduriyeti oluşmasını engelleyecek hem de Türkiye'nin menfaatine olacak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Hazırlanan raporu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile paylaştıklarını dile getiren Güldal, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla kuru incirde müdahil alım yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde referans fiyatı netleşecek. Bizler de bu sevindirici haberi üreticilerimizle paylaşacağız." diye konuştu.
TMO'nun kuru incirdeki ilk görevi
Kuru incirde ilk defa görev alacaklarını hatırlatan Güldal, "Bu süreci Tariş İncir Birliği ile birlikte yürüteceğiz. Onlar bu konuda çok deneyimli, altyapıları müsait. Onlarla iş birliği protokolü yaparak süreci yürüteceğiz. Tariş'in imkanlarını kullanacağız. Bir referans fiyat açıklayacağız. Planımız, bu fiyatın altına düşmesini engellemek adına müdahil alımı gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.
Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Güldal, şunları kaydetti:
"Çok uzun bir süre sonra değil birkaç gün içinde bu netleşecek. Üreticinin yüzde 40'ı ürününü pazara indirmiş durumda. En önemli ihraç ürünlerimizden bir tanesi incir. Piyasasının çok düşmesi üretici kadar tarımsal ihracat gelirini de etkiliyor. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Hem üreticinin üretime devam etmesi, gelirinin düşmemesi hem de ülkenin tarımsal gelirinin zayi olmaması için böyle bir karar aldık."
Güldal, TMO olarak her zaman yanında oldukları tüm üreticileri mağdur etmemek adına gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
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