TMO Genel Müdürü Güldal'dan Dünya Bakliyat Günü mesajı:

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bakliyatın dünyada 2 milyardan fazla insanın beslenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bakanlığımız bakliyat politikaları ve TMO'nun 2018'den itibaren bakliyata alım garantisi vermesi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Güldal, "Dünya Bakliyat Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2016'dan bu yana 10 Şubat'ın "Dünya Bakliyat Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Bakliyatın dünyada 2 milyardan fazla insanın beslenmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Güldal, "Ülkemizin gen merkezi konumunda olduğu baklagiller, istihdama olan katkısı, ihracat potansiyeli, ekim nöbetine kolayca girebilmesi, nadas alanlarının azaltılmasında etkili olması, besin değeri yönünden zengin olması nedenleriyle üretim ve tüketimde önemli bir ürün grubudur." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, 2018'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile TMO'nun ana faaliyet alanına bakliyatın da eklendiğini ifade ederek, TMO'nun bakliyatta da etkin görev alarak üreticilerin korunması amacıyla hasattan önce alım fiyatlarını açıkladığını bildirdi.

TMO'nun üreticilerden aldığı bakliyatları piyasa durumuna göre toptan veya perakende şekilde halkın hizmetine sunduğuna işaret eden Güldal, "Bakanlığımız bakliyat politikaları ve TMO'nun 2018'den itibaren bakliyata alım garantisi vermesi sayesinde nohut ve yeşil mercimek üretimimiz rekor seviyelere çıkmıştır." ifadesini kullandı.

- "Bu yıl iklimsel koşullar açısından iyi noktada"

Güldal, 2020'de başlayan Kovid-19 salgını ve 2021'deki tarımsal kuraklığın bakliyat üretimini etkilediğini belirterek şunları kaydetti:

"2022 yılı iklimsel koşullar açısından önceki iki yıla oranla son derece iyi noktadadır. Meteorolojik verilere baktığımızda yağış oranları geçen yıla göre yüzde 70 artış kaydetmiştir. Yağışlı geçen bugünler bizleri yeni sezon için daha umutlu hale getirmektedir. Üreticilerimizin daima yanında olan, onları koruyan ve uygulamaya koyduğu politikalar ile tüketicilerimizi kollayan TMO, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de milletimiz için çalışmaya devam edecektir. Sağlığımız ve düzenli beslenmemiz açısından bakliyatın önemini hatırlatan 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü vesilesiyle üreten, üretmekten geri durmayan, vatanı ve milleti için çalışıp her türlü fedakarlığı yapan emektar üreticilerimize teşekkür ediyorum."