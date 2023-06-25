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TMO Gelibolu'da buğday ve arpa alımı yapacak

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyatları açıklamasının ardından 3 Temmuz'dan itibaren hububat alımı yapılacağı bildirildi

Giriş: 25.06.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
TMO Gelibolu'da hububat alımı yapacak
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) taban fiyatları açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 3 Temmuz'dan itibaren hububat alımı yapılacağı açıklandı.

Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Kurban Bayramı sonrası arpa, hububat alımı ilçemizde de bu yıl ilk kez yapılacak. Buğday ton fiyatı 8 bin 250 lira olarak açıklandı. Ayrıca ton başına 1000 lira prim verilecek. 1000 lira primden arpa ve buğdayını tüccara satan da faydalanabilecek. TMO, buğday ve arpada çıkış ve kayıtlı ürün miktarı kadar alım yapacak.

Ayrıca, buğday ve arpada 500 kilogram olan parsel verim miktarı odamızın girişimleri sonucu Gelibolu için ortalama 700 kilogram civarı belirlenmiştir."

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