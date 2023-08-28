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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMO fındık alımına başladı: Fındık fiyatı belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        TMO fındık alımına başladı

        Ordu'da yeni sezon fındık alımına, Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) başlandı. Ofiste alımı yapılan sezonun ilk fındığı 55 randıman gelirken, fiyatı ise kilogramda 90 lira olarak belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:37 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:37
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        TMO fındık alımına başladı
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        TMO tarafından Ordu'da, yeni sezon fındık alımına başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, bir üreticiye ait fındıkta 55 randıman geldi. Üreticiye kilo başına 90 lira ödeme yapılacak. TMO´nun ilk günde üreticilerden 15 bin tona yakın fındık alımı yapacağı belirtildi.

        Ordu Valisi Muammer Erol da beraberindeki heyet ile ofisin fındık alımı yaptığı Gülyalı ilçesindeki depoda incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Erol, devletin belirlediği fındık fiyatlarının üreticileri memnun ettiğini söyledi. Erol, "Ordu´da burası ile birlikte 3 yerde fındık alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili fiyatta şu anda görüldüğü kadarı ile bir memnuniyet de var. İnşallah biz de arkadaşlarımızın elinin emeği, gözünün nuru bütün bir yıl meşakkatle ürettikleri ve hakikaten de kaliteli olduğunu da ölçerek, biçerek tespit ettikleri üründen ellerine geçecek paraları hayırlı işlere harcasınlar. Bereketli olsun" diye konuştu.

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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da serbest piyasada ilerleyen günlerde fındık fiyatının artacağının tahmin edildiğini belirterek, üreticilere zorda kalmadıkça serbest piyasada fındıklarını satmamalarını istedi. Soydan, "Fındık bizim gerçekten en önemli geçim kaynağımız, her şeyimiz. Aslında fındık ile yatıp, fındık ile kalkıyoruz. Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 82,5 liralık fiyat levant kalite, Giresun kalite 84 liralık fiyat bugün hayata geçmiş oldu. Tabii ki serbest piyasa da bizim için önemli ama serbest piyasa şu anda TMO´nun altında seyrediyor. Kısa bir zamanda serbest piyasa fiyatları TMO´nun fiyatlarının üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Çünkü üreticilerimiz bu sene fındıklarına iyi baktılar. Fındıktan 1 kuruş kazanmamız için muhakkak her şeyin hesabını yapmak lazım. Burada TMO´yu tercih ederek, kriterlerine göre fındığımızı hazırlayarak fındığımızı verebiliriz. Serbest piyasaya vereceksek acele etmeyelim. Çünkü serbest piyasa fiyatları şu anda hareketli bir durumda. Onun için mecbur kalmadıkça fındığımızı serbest piyasada satmayalım. Fiyatlar yukarı doğru çıkacak" ifadelerini kullandı.

        Ofisin kriterlerinin üreticiler için uygun olduğunu da ifade eden Soydan, üreticilerin fındığın temizliğini yaptığı sürece TMO´dan fındığın geri dönmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söyledi.

        Ofise fındığını satan üreticilerden Zeki Sezar, fındığını her yıl TMO´ya verdiğini kaydederek, "Fındığım 55 randıman geldi. Fiyatı 90 liraya tekabül ediyor. Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Coşkun Öztürk ise, "Bugün itibarı ile 2023 yıl ürünümü hasat ederek TMO´ya getirdim. 3 bin 300 kilo fındık teslim ettim. Yapılan analizde fındığım 52 randıman geldi. Kilogramda bu da 85 liraya yakın bir paraya tekabül etti. Bunun karşılığında yüzde 3 kesinti ile hesap edersek 82,5 liradan elimize 280 ile 300 bin TL para geçeceğini düşünüyorum. Ofisi tercih nedenim devlet güvencesinde olduğu için öncelikle burayı tercih ettim. Piyasayı regüle etmesi açısından TMO´nun piyasada olması çok önemli" dedi.

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