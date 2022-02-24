'TMO depolarında yeterli miktarda buğday var'

AA

IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin buğday fiyatları ve arzına etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık buğday üretiminin ekim alanları ve yağış rekoltesine göre değiştiğini ancak yıllara göre 18-21 milyon ton aralığında olduğunu, 2019'da 19 milyon ton, 2020'de 20,5 milyon ton, yetersiz yağış nedeniyle geçen yıl da 17,7 milyon ton olarak gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye'nin ortalama yıllık buğday tüketiminin 19 milyon ton olduğunu belirten Ulusoy, "Buğdayda net bir şekilde kendimize yeten bir ülkeyiz. Bu nedenle söz konusu gerginliğin iç piyasada herhangi bir sıkıntıya yol açması söz konusu değil." dedi.

Yeni buğday hasadının Çukurova'da mayısta başlayacağını anımsatan Ulusoy, "Bu zamana kadar TMO'nun depolarında yeterli miktarda buğday, sanayicilerimizde de un vardır. Türkiye, hem şu anda hem de önümüzdeki süreçte buğday ve unda bir sıkıntı yaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, yağışların sonbaharda bir önceki yılın üzerine çıktığını ancak ortalamanın altında kaldığını, aralık ayında ise hem önceki yılın hem de son 20 yılın ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini aktararak, rekoltenin geçen yılın üzerinde olmasını beklediklerini kaydetti.

"TÜRKİYE İHRACAT YAPMAK İÇİN ALDIĞI BUĞDAYI ALTERNATİF PAZARLARDAN KARŞILAYABİLİR"

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin buğday ithalatının ana sebebinin un ve makarna ihracatı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikincidir. Son 20 yılda un ihracatımız 11, makarna ihracatımız 30, bulgur ihracatımız 15, irmik ihracatımız 5, bisküvi ihracatımız ise 4 kat artmıştır. " dedi.

Türkiye'nin 2020-2021 sezonunda 7,5 milyon ton buğday ithal ettiğini bildiren Ulusoy, buğday ve buğday ithalatında Rusya'nın payının yüzde 66, Ukrayna'nın yüzde 18,5 olduğunu söyledi.

Ulusoy, Rusya ve Ukrayna'nın küresel buğday ithalatındaki paylarının da yüzde 30 olduğunu belirterek, "Türkiye, bu iki ülkeden ithal ettiği buğdayı Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Moğolistan gibi yakın Asya pazarından karşılayabilir. Bu bölge dışında Kuzey Amerika, Avrupa Birliği, Kanada gibi pazarlar da alternatif olabilir. Özellikle navlun ve lojistik maliyetleri göz önüne alındığında yakın Asya pazarı en önemli alternatifimiz olabilir. Söz konusu buğdayı buralardan rahatlıkla karşılayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"TAHIL KITLIĞI VE STOKÇULUĞUN SÖZ KONUSU OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

TUSAF Başkanı Ulusoy, Rusya ve Ukrayna'nın global buğday ithalatındaki payının yüzde 30 olmasının küresel anlamda tedirginliğe neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu durumun hiç olumsuz etkisinin olmayacağını söylemek doğru olmaz. Özellikle kısa vadede fiyat baskıları yaşanabilir. Ancak Kovid-19 nedeniyle buğday ve tahıl üretimine yönelim arttı ve küresel anlamda ekim alanları genişledi. 2021-2022'de dünya tahıl üretiminin yüzde 3,2 artması bekleniyor. Rusya ve Ukrayna'dan buğday alan ülkeler bunu Asya, AB, Avustralya, Kanada ve Kuzey Amerika pazarından tedarik edebilir. Tedirginlik için şu aşamada daha erken ve dünya, sıkıntı çekmeden yılı rahatlıkla atlatabilir. Tahıl kıtlığı ve stokçuluğun söz konusu olduğunu söylemek mümkün değildir."