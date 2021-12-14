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Güldal: Türkiye'de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'de ekmeklik un üretiminde bir problem olmadığını söyledi. Güldal, "Tüm teşkilatımız başta TMO Başmüdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile saha denetimlerini de yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal, beklenmeyen bir yükselişin olmadığını söylemek mümkündür." açıklamasında bulundu

14.12.2021 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
TMO'dan ekmeklik un üretim açıklaması
AA

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Tekirdağ Şubesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte gerçekleştirdikleri görüşmelerde un sektörü işletmelerinin sahipleri ve yetkilileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bu yıl çeltikte önemli bir üretim dönemi geçirdiklerini, makul fiyatlar açıkladıklarını ve üreticilerin de bu noktada bir sorun yaşamadığını ifade eden Güldal, "Çeltik fiyatlarının piyasa gelişimleri de çeltik üreticilerimizi olumlu etkiledi. Türkiye'deki çeltik üreticilerimizin, sanayicimizin, değirmencimizin elinde olan ve TMO'nun tedarikinde bulunan çeltik stoklarıyla beraber, 2021-2022 dönemini yeni hasat dönemine kadar önemli ölçüde rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğunu gördük. Piyasasının da makul seviyelerde seyrettiğini gördük." dedi.

Güldal, zaman zaman ülkede un fiyatlarıyla ilgili haberlerin gündeme geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği, kuşkusuz devletimizin TMO üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Tüm teşkilatımız başta TMO Başmüdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile saha denetimlerini de yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal, beklenmeyen bir yükselişin olmadığını söylemek mümkündür."

Un regülasyonunun önemli olduğunu aktaran Güldal, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak kasım ve aralık aylarında 185-200 lira aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz." diye konuştu.

Güldal, bu süreci hem fırıncılar hem de un işletmeler üzerinden takip edip denetlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Baktığımızda ülke genelinde, başta İstanbul’u besleyen Tekirdağ, Trakya olmak üzere, buradaki un sanayicilerimizin de taahhütlerine uygun hareket ettiklerini, hemen hemen tüm ekmek fırınlarının ekmek üreten işletmelerin makul fiyatlarla yani 200 liranın altında fiyatlarla ekmeklik un tedarik edebildiklerini görüyoruz. Elbette unun kalitesi ve çeşidi çok fazla, özel amaçlı, baklavalık un bu tanımının dışındadır."

Güldal, hayvan üreticileriyle de görüştüklerini, yem ham maddesi olarak arpa, buğday ve mısır gibi tedarikleri öncellikle hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunduklarını dile getirdi.

Bu ürünleri de makul fiyatlarla verdiklerini ifade eden Güldal, "Bütün üreticilerimizin beklentisi bu regülasyonun, bu katkının ne kadar süreceği. Yeni hasat dönemine kadar hayvan yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarını bir nebze katkı sağlamak üzere arpa, buğday, yemlik buğday ve mısır satışlarımızı devam ettireceğiz." dedi.

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