09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güldal, akliyat üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu. Geçen yılın özellikle nohut ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünleri için olumlu geçtiğini belirten Güldal, ofis olarak da fiyatların düşmesini önlemek için iç piyasadan önemli miktarda nohut ve yeşil mercimek aldıklarını hatırlattı.
Güldal, iç piyasadan aldıkları ürünleri ekonomiye kazandırmak için hem iç ve dış ticarete sunduklarını hem perakende olarak satış noktalarında sattıklarını hem de talep eden marketlerin TMO'dan toptan bakliyat alabildiğini söyledi.
2018 yılında TMO'nun görev alanına bakliyatın girmesiyle özellikle nohut ve yeşil mercimekte ciddi üretim artışı olduğuna dikkati çeken Güldal, "Üretimin iç tüketimi karşılama oranında ciddi artış gerçekleşti. Bu ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçildi. Son iki yıldır bakliyat fiyatlarında önemli artışlar önlenirken, üretici yönünden de bir kayıp oluşmadı." dedi.
Güldal, nohut ve yeşil mercimek dışındaki bakliyat ürünlerinin üretimini artıracak şekilde planlama yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bakliyatta en yüksek karlılığın yaşandığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bakliyat üretiminin artarak süreceğini tahmin ediyoruz. Nohut ve yeşil mercimekteki arz fazlası ile kuru fasulye ve kırmızı mercimekteki arz ihtiyacının dengelenmesi için politika belirliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi hasat öncesinde mümkün olduğunca alım fiyatlarını açıklayıp, tüm üretim noktalarında TMO olarak alım hazırlığı yapıyoruz."
"ÜRETİCİ RAHAT ETSİN"
Üreticinin rahat etmesi ve bir taban fiyat oluşması için adım attıklarını vurgulayan Güldal, "Üreticinin ürününü ekerken ve hasat yaparken herhangi bir endişe duymaması için TMO olarak hem fiyat açıklamak hem de alım gerçekleştirmek için çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Güldal, TMO'nun yeterli stoku bulunduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da piyasaları yakından takip ederek, üretici ve tüketici lehine gerekli her türlü önlemi almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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