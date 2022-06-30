Buğday ve arpada alım fiyatı yükseltildi

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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) buğday ve arpa alım ücretlerinde artışa gitti.

TMO sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre alım fiyatları ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırıldı. Böylece sert ekmeklik buğdayın alım fiyatı ton başına 6.450 liraya, arpanın alım fiyatı ise 5700 liraya çıktı.

Bunun yanında "Hububat Alım Primlerinin" Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildi.

HASAT ÖTELENDİ

TMO açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Ülkemizde mayıs ayı ortasında lokal olarak başlayan hububat hasadı bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 20’ler seviyesindedir. Hasat, yağış rejimindeki kaymalar sebebiyle birçok bölgemizde normaline göre yaklaşık 2-3 hafta ötelenmiştir.

Hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmının hâlen üretici elinde olduğu ve ticarete konu edilmediği gözlenmektedir.

Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve “Hububat Alım Primlerinin” temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda haziran ayında TMO’ya ürün teslim eden üreticilerimizin primleri temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerimizin prim ödemeleri ise takip eden ay içinde ödenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek “Hububat Alım Priminden” üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO’ya satmış olmaları gerekmektedir.

TMO’ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak; geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyor, bu vesileyle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

2022 DÖNEMİ GÜNCELLENEN TMO ALIM FİYATLARI:

CİNSİ TMO Alım Fiyatı (TL/Ton) Hububat Alım Primi (TL/Ton) MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup) 6.900 1.000 SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 6.450 ARPA (2. Grup) 5.700 500