22 Ağustos'ta fındık alımına başlıyor

TMO, geçen sezon 23 Ağustos-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 50 bin üreticiden 77 bin ton alım yapmıştı. Alım kampanyası boyunca ürün bedeli olarak üretici hesaplarına 2 milyar 50 bin lira ödenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte 'Levant kalite' fındık için ortalama fındık alım fiyatını kilosu 54 TL olarak açıkladı. TMO, yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatlarını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için kilosu 53 TL, Levant kalite için 52 TL, Sivri kalite için ise 51 TL olarak belirledi. TMO, fiyatların belirlenmesinin ardından 22 Ağustosta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları için hazırlıklarını tamamladı.
Bu kapsamda, 22 Ağustosta ilk etapta 11 nokta olarak belirlenen Kocaeli Başmüdürlüğü'ne bağlı Düzce, Adapazarı, Kocaali; Samsun başmüdürlüğe bağlı Çarşamba Şeker; Ordu Başmüdürlüğe bağlı Altınordu, Fatsa, Ünye; Giresun Başmüdürlüğe bağlı Tirebolu, Merkez; Trabzon Başmüdürlüğe bağlı Arsin Çelebi ve Ankara Başmüdürlüğe bağlı Alaplı'da 70 ekiple fındık alımlarına başlayacak. Yoğunluk oluşması durumunda ise alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Türkiye'deki rekolte sayımına göre fındık üretiminin bir önceki sezona oranla yüzde 12´lik artış ile 765 bin ton olacağı tahmin ediliyor.
'ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO´nun fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Bakan Kirişci bugün yaptığı yazılı açıklamada; kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos´ta başlanacağını hatırlatarak alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağını ve randevuların TMO´nun internet sitesinden alınabileceğini belirtti.
TMO´nun fındık sektörünün en önemli kuruluşlarından biri haline geldiğini vurgulayan Bakan Kirişci, "Bu değerli kurumumuz sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlamakta. Bundan böyle de katkılarını sürdürecek. Biz bütün kurumlarımızla üreten herkesin yanındayız" dedi.
Bakan Kirişci, fındığın, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir. Hedefimiz, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı. (DHA)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!