Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin 10 günde 10 bin ton kuru üzümü üreticiden aldığını ve 20 milyon liralık ödeme yaptığını söyledi.
Ofisin Manisa'daki alım merkezlerini ziyaret ederek TMO eksperlerinin üreticiden kuru üzüm alım sürecini yerinde inceleyen Güldal, AA muhabirine, 7 Eylül'de başladıkları kuru üzüm alım sürecinin yoğun bir şekilde devam ettiğini anlattı.
Güldal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yılki 270 bin tonluk kuru üzüm rekoltesinde piyasanın düzenlenmesi adına TMO'ya en az 50 bin ton kuru üzüm alınması yönünde talimat verdiğini hatırlatarak, "Biz de buna göre 50 bin tonun üzerinde alım yapmak için depo hazırlıklarımızı yaptık. Bugün 10. günündeyiz, 10 bin tonun üzerinde kuru üzüm alımı gerçekleşmiş durumda. Ancak daha da önemlisi 40 bin tonluk bir randevu miktarı önümüzdeki günlerde alım için bize başvurmuş durumda." dedi.
Üreticiden kuru üzüm alımı noktasında Tarım Satış Kooperatifleri (Tariş) Üzüm Birliği ile de protokol yaptıklarını anımsatan Güldal, "Tariş de kendi alım merkezlerinde bizim belirlediğimiz fiyatlardan üzüm almaya devam ediyor. Aldıkları gibi de TMO'ya bu üzümü aktarıyorlar. Bu anlamda alım süreci de yoğunluğa rağmen hızlanmış durumda." diye konuştu.
20 MİLYON LİRA ÜRETİCİYE ÖDENDİ
Ahmet Güldal, üreticiden aldıkları kuru üzümün bedelini aynı hafta içinde ödediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Sayın Bakanımız 'her hafta ödeme yapalım' şeklinde bir talimat verdi, 7 Eylül'den sonra yaptığımız ilk 4 günlük alımların bedelini geçen hafta 20 milyon lira olarak üreticilerimize ödedik. Bu hafta da ödeme yapacağız, her hafta perşembe ya da cuma günlerinde ödeme yapacak şekilde planlarımızı belirledik. Herhangi bir finansman ya da depo problemi söz konusu değil. Alım noktalarımızın hepsi faal bir şekilde işliyor, Tariş ile iş birliğimiz sağlıklı bir şekilde yürüyor."
"ÜRÜN GELDİĞİ SÜRECE ÖDEME YAPACAĞIZ"
TMO olarak kendilerini 50 bin ton alımla sınırlandırmadıklarını vurgulayan Güldal, "31 Aralık'a kadar alım yapmayı planlıyoruz. Zaten görevimiz de bu. Bu tarihe kadar bize arz edilen tüm ürünleri, TMO olsun, Tariş aracılığıyla olsun alacağız. Bu 50 bin ton olur, 60 bin ton olur, 100 bin ton olur... Bu noktada TMO, ürün arzı olduğu sürece açık olacak. Bedelini ödeyip, üreticilerimize hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
Güldal, aldıkları kuru üzümün değerlendirilmesi noktasında henüz bir planlama yapmadıklarını, iç veya dış piyasaya sunulması konusunda en yüksek katma değeri sağlayacak yöntemi tercih edeceklerini de sözlerine ekledi.
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