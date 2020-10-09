Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75''e yükseltti.

TCMB 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini yüzde 8.25'ten yüzde 9.75'e, 25

Eylül'de ise yüzde 9.75'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti.