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        Haberler Ekonomi Para TL'nin reel değeri 3.5 yılın zirvesinde - Para Haberleri

        TL'nin reel değeri 3.5 yılın zirvesinde

        TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayında 64,82 ile Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:49
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        TL'nin reel değeri 3.5 yılın zirvesinde
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu. Eylül 2024'te 62,86 düzeyinde bulunan endeks böylece Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81'den 93,62'ye çıktı.

        Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4,20 puan arttı.

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