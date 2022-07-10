TL ile ihracat 50 milyarı aştı

AA

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk Lirası'yla dış ticaret yükseliş eğilimini sürdürüyor. Türk Lirası'yla yapılan ihracat 2021'de 66 milyar 784 milyon lira olurken, aynı dönemde Türk Lirası'yla yapılan ithalat ise 116 milyar 45 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece geçen yıl sonunda Türk Lirası'yla oluşan dış ticaret hacmi 182 milyar 829 milyon lirayı buldu.

Türk Lirası'yla ticaret bu yılın ilk 6 ayında da artışını sürdürdü. Ocakta, ihracat 7 milyar 22 milyon lira, ithalat ise 12 milyar 135 milyon lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 156 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

HAZİRAN ARTIŞ YÜZDE 72 OLDU

İhracat şubatta 8 milyar 571 milyon lira, ithalat 13 milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 milyar 86 milyon lira oldu. Martta ise söz konusu ihracat 9 milyar 275 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 433 milyon lira olarak hesaplandı.

Nisanda Türk Lirası'yla ihracat 8 milyar 421 milyon liraya, ithalat 17 milyar 590 milyon liraya, dış ticaret hacmi de 26 milyar 11 milyon liraya ulaştı. Mayısta ihracat 7 milyar 442 milyon lira, ithalat, 19 milyar 92 milyon lira, ticaret hacmi ise 26 milyar 534 milyon lira oldu.

Türk Lirası'yla ihracat haziranda ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 72'lik artışla 9 milyar 963 milyon lira olurken, ithalat 22 milyar 257 milyon lira oldu. Dış ticaret hacmi de 32 milyar 221 milyon lira olarak hesaplandı.

FİRMA SAYISI 6 BİN 703

Türk Lirası'yla ihracat yılın ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.4 artarak 50 milyar 694 milyon lira oldu. Bu dönemde Türk Lirası'yla ithalat 101 milyar 745 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 152 milyar 439 milyon lira olarak kaydedildi.

Haziranda Türk Lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, Türk Lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 703 olarak belirlendi. Mayısta söz konusu ülke sayısı 158, ihracat yapan firma sayısı da 5 bin 720 idi.